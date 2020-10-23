Пашинян выступил за введение российских миротворцев в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддерживает введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

Пашинян сказал, что важно считаться с мнениями других региональных стран, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион.

"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев", - считает он.

Напомним, в Армении считают, что Турция хочет контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу. Именно по этому страна активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

Отметим, Майк Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе.

Тем временем, Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.