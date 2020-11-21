В Париже акцию против полиции разогнали водометами, десятки задержанных

В Париже (Франция) сегодня прошла многолюдная акция протеста, ее разогнали водометами и слезоточивым газом. Также известно о более двух десятков задержанных.

Об этом сообщает префектура полиции Парижа в Twitter.

Сообщается, что сегодня люди вышли на улицы Парижа, протестуя против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими. В частности, участники акции перекрывали проезжую часть.

Против активистов применили водометы и газовые баллончики после того, как они начали жечь костры, бросать в полицию петарды и бутылки. Также сообщается, что сегодняшние протесты проходили не только в Париже, но и в других городах.

Согласно последней информации, на протестах в Париже задержали 23 человек.

Отметим, на этой неделе в Париже уже проходила акция против данной инициативы. Распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

Напомним, ранее в Польше на протестах против запрета абортов полиция применила слезоточивый газ. Акция сопровождалась стычками, протестующие жгли свечи и файеры.