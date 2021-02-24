Озвучена официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

Пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. Тогда погибли 16 человек.

Об этом заявил на заседании правительства глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, на месте происшествия нашли поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузки на электросети.

"В здании не были установлены системы противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование продолжается", - отметил министр.

Не могут идентифицировать тело одной из погибших, сообщил Чернышев.