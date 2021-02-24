ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Озвучена официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

Новина українською → Харьков, Среда 24 февраля 2021 13:48
Озвучена официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове Фото: пожар в Харькове (gp gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. Тогда погибли 16 человек.

Об этом заявил на заседании правительства глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, на месте происшествия нашли поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузки на электросети.

"В здании не были установлены системы противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование продолжается", - отметил министр.

Не могут идентифицировать тело одной из погибших, сообщил Чернышев.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Позже стало известно, что в больнице умер один из пострадавших.

По данному факту открыто уголовное дело из-за нарушения правил пожарной безопасности. Как писало РБК-Украина, по делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия пожар причина
NEWS
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой