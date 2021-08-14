Под Офисом президента произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и газ

На видео можно увидеть, как участники акции бросают в полицейских покрышки, а те в ответ распыляют газ им в лицо.

Столкновения начались из-за нежелания участников акции пройти поверхностный осмотр.

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Ситуацию под ОП прокомментировали в Министерстве внутренних дел. Там подтвердили, что столкновения начались из-за нежелания пройти проверку на отсутствие опасных предметов.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОП и и спровоцировали столкновения с силами правопорядка", - сообщил представитель министерста Артем Шевченко.

По его словам, правоохранители были вынуждены применить полицейские меры принуждения.