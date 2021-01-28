На одном из полигонов в Украине бронетягач насмерть задавил военного

Сегодня утром из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий. Его задавил бронетягач.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" в своем Facebook.

"К сожалению, сегодня, 28 января, около 9:15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий. При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего", - указано в сообщении.

Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего произошло тяжелое травмирование военного и его смерть.

"Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая - они служили вместе, в одной бригаде", - информируют в командовании.

Командующий "Севера" назначил расследование данного трагического случая. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.

Следствие продолжается.

Напомним, в селе Старычи (Львовская область) перевернулся военный грузовик. В результате аварии пострадали 13 военнослужащих.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября на юге Украины во время проведения штатных стрельб загорелся военный полигон. В результате инцидента пострадавших нет.