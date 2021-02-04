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Один из задержанных под каналом "НАШ" угрожает самоубийством в отделении полиции

Автор: Дмитрий Левицкий

Один из задержанных во время столкновений под телеканалом "НАШ" угрожает совершить самоубийство. Мужчина взобрался на окно отделения полиции и угрожает прыгнуть вниз, если его попытаются снять.

Об этом РБК-Украина рассказали в полиции Киева.

На видео, которое распространили в соцсетях, слышно, что мужчина требует, чтобы на место прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Я требую, чтобы Аваков явился прямо сюда. Я требую, чтобы здесь появились все телеканалы. Чтобы они транслировали мои требования. Я требую, чтобы закрыли телеканал "НАШ". Я требую, чтобы все пророссийские телеканалы были закрыты", - сказал мужчина.

В полиции не рассказали, кто этот гражданин, который угрожает самоубийством.

"Это один из задержанных под телеканалом", - сказали РБК-Украина в полиции.

Напомним, сегодня под телеканалом "НАШ" в Киеве протестовали с требованием его закрытия. Во время акции произошли столкновения между участниками и правоохранителями. В результате были задержаны четверо митингующих.

Кроме того, протестующие перекрыли улицу, где расположен телеканал "НАШ".

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