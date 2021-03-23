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В Одесской области умерла военная. Ей недавно сделали COVID-прививку

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одесской области 23 марта во внеслужебное время умерла женщина-военнослужащий по контракту. В воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС.

Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Как рассказал начальник медицинской службы воинской части, где умершая проходила службу, по состоянию на сегодняшнее утро жалоб на состояние здоровья женщина-военнослужащий не высказывала.

"Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью", - добавили в командовании.

Сегодня она внезапно потеряла сознание, после чего ей немедленно вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики провели реанимационные мероприятия, но они не увенчались успехом.

Пока неизвестно, связана ли смерть женщины с вакцинацией от коронавируса. На завтра, 24 марта, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, странами Евросоюза прокатилась волна отказов от вакцинации препаратом компании AstraZeneca из-за якобы связи вакцины с образованием тромбов. Однако в европейском регуляторе EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca может вызывать образование тромбов у привитых.

Украинские эксперты рассказали РБК-Украина, стоит ли украинцам боятся тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныОдессавоенныепреступлениявакцинация
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