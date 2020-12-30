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В Одессе автомобиль въехал в террасу McDonald's, есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе сегодня вечером автомобиль Nissan Almera съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's на проспекте Шевченко. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Автомобиль снес ограждение вокруг McDonald's и разбросал стулья и столы по территории возле заведения. В результате инцидента пострадала посетительница заведения. Очевидцы рассказали, что пострадавшую без сознания увезли в больницу.

Водитель автомобиля также получил ранения. Его госпитализировали в 11-ю больницу города. В каком состоянии находился водитель, информации нет.

Напомним, недавно в центре Днепра столкнулись два автомобиля, один из них отбросило в здание магазина. В результате аварии никто не пострадал.

Кроме того, на выходных в Харькове автомобиль влетел в остановку общественного транспорта после того, как столкнулся с другим автомобилем. Один из водителей был травмирован.

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