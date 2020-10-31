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Очередной антирекорд: в Украине подтвердили 8752 новых случаев COVID-19

Автор: Максим Зайченко

В Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, с начала пандемии в Украине болезнь подхватили 387 481 человек. Из них 158 928 человек уже выздоровели, а 221 357 остаются активными больными.

Жертвами болезни стали 7 196 человека, из которых 155 - за вчера.

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Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (+781), Донецкой (+749), Харьковской (+622), Львовской (+514) и Одесской (+507) областях.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что у переболевших коронавирусом людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, которые затрагивают важные системы организма.

Также РБК-Украина писало, что почти вся территория Украины попала в "оранжевую" зону карантина. В "зеленой" зоне остались только две административные единицы.

Вместе с тем, вчера в Украине также зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса - 8312 заражений за сутки.

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