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Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Правоохранители проводят расследование инцидента.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Завал произошел вчера в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации аварии. На месте происшествия продолжают работать полицейские, которые устанавливают обстоятельства.

Напомним, об обвале на шахте "Золотое" стало известно сегодня днем. В полиции Луганской области сообщили РБК-Украина, что одному шахтеру удалось выбраться на поверхность, а второго тогда еще искали.

Добавим, в начале декабря в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обрушения породы пострадали двое работников шахты.

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Новости Украины обвалШахтаЛуганск