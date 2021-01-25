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При обстреле на Донбассе ранен украинский боец: он в тяжелом состоянии

Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента ранен один боец.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Сообщается, что инцидент произошел около 12:00 в районе Золотого Луганской области. В результате военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, ему оказали медицинскую помощь, состояние тяжелое.

Украинская сторона СЦКК с помощью координационного механизма инициировала "режим тишины" и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее украинская сторона заявила, что оккупационные войска Российской Федерации демонстрируют нежелание соблюдать условия перемирия. В частности, возле линии разграничения обнаружили более 20 "Градов" и 18 танков.

За минувшие сутки боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными.

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