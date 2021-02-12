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Обострение на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца ВСУ

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера из-за очередного обстрела боевиков под селом Новомихайловка Марьинского района Донецкой области погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода. Его имя - Владислав Лященко.

Об этом сообщает пресс-служба военной бригады.

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Ему было 25 лет, говорится в сообщении.

"С болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата. Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорному пункту", - говорится в сообщении.

Фото: Владислав Лященко (facebook.com/28brigade)

Напомним, 11 февраля около 21:45 российские оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберного пулемета позиции Вооруженных сил Украины под Новомихайловкой Донецкой области.

Также вчера российский снайпер убил украинского военного.

РБК-Украина писало, что один из них военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.

Также 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

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