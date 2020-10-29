В Ницце неизвестный напал с ножом на людей возле церкви, есть жертвы

В Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в городе проводится полицейская операция.

Мэр Ниццы считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом. Он попросил горожан избегать района происшествия.

Жертвами атаки в Ницце стали два человека, сообщает телевидение.

Напомним, в октябре в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Нападавшим оказался 18-летний чеченец из Москвы. Его застрелили.

Ранее Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

Во Франции правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя истории. Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом".

Среди взятых под стражу - известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.