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Напавшим на пограничников в Сумской области грозит до 15 лет тюрьмы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области сегодня ночью трое неизвестных напали на пограничников, забрав табельное оружие. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статьям 262 и 345 УК Украины, то есть присвоение огнестрельного оружия и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

"Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет", - добавили в пограничной службе.

Напомним, в результате нападения на границе в Сумской области двум пограничникам нанесли телесные повреждения. Похищенное оружие удалось вернуть, но нападавших ищут.

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пограничникинападениеСумская областьуголовное дело