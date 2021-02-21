Нападение на сотрудника консульства Украины в РФ: россиянина арестовали на два месяца
В Санкт-Петербурге арестовали нападавшего на пограничника в консульстве Украины. Его отправили под стражу до 18 апреля.
Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Известно, что подозреваемый Назар Смоленский был ранее судим, у него нет жены и детей, а также заболеваний, не позволяющих пребывать в СИЗО.
По данным российского следствия, инцидент произошел около 12:22 19 февраля. Смоленский дождался открытия входной двери в генеральное консульство Украины и войдя нанес украинскому военнослужащему два удара ножом в пах и бедро.
Смоленский подозревается в преступлении по ч.2 статьи 213 Уголовного кодекса России (хулиганство с использованием оружия). Санкция по этой статье - штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты/дохода за три-четыре года, принудительные работы в течение пяти лет, заключение на срок до семи лет.
Напомним, 19 января в Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на пограничника, который служил в Генеральном консульстве Украины. Он дважды его ударил, но ранения оказались не смертельными. Военнослужащему оказал первую помощь коллега, после чего его доставили в больницу.
На этой неделе сообщалось, что в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.