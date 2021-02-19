В Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на сотрудника украинского консульства

В Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на пограничника, который служил в Генеральном консульстве Украины. Он дважды его ударил, но ранения оказались не смертельными.

По данным пограничников, мужчина без видимых причин набросился на украинского военнослужащего как только ему открыли двери, и нанес ножом два удара в тело. Благодаря реакции пограничника, ранения оказались не смертельные.

Другой украинский военный предоставил раненному первую медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу.

Нападающий был задержан. Предварительно известно, что гражданин России был записан на прием в консульство.