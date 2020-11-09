ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нападение в Кривом Роге: в городе объявили траур по погибшим

Новина українською → Кривой Рог, Понедельник 09 ноября 2020 12:42
Нападение в Кривом Роге: в городе объявили траур по погибшим Фото: скорбь (pixabay)
Автор: Юлия Струк

В Кривом Роге объявили траур по погибшим в результате нападения мужчины с ножом. На месте скончались два человека.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Указано, что о трауре объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!" - заявил градоначальник.

Отметим, ранее прокуратура сообщила нападавшему о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писало РБК-Украина, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что нападавшим оказался 29-летний местный житель. Задержанный утверждал, что якобы является Богом, "пришел из ада", а некий голос якобы приказал убить 15 человек.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он надеется, что правоохранительные органы проведут быстрое расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Кривой Рог нападение траур
NEWS
В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
DAILY
Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине