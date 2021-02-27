Мэр о причинах взрыва в больнице Черновцов: не проводка и не кислородный баллон

Взрыв в больнице Черновцов и последовавший пожар не связаны с электропроводкой. Также на месте не было взрыва кислородного баллона.

Об этом в Facebook сообщил мэр Черновцов Роман Кличук.

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", - отметил Кличук.

По его словам, пострадавший с тяжелыми ожогами находится в реанимации, и врачи делают все возможное. Соседние палаты не пострадали.

В местной полиции отмечают, что принимают все меры, чтобы установить причины пожара. Решается вопрос об открытии уголовного производства.