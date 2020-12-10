В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал подорвать здание

В Мариуполе мужчина захватил отделение банка. Он угрожал подорвать здание и требовал приехать журналистов и руководство полиции города.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По даным следствия, злоумышленник зашел в отделение банка в Левобережном районе Мариуполя с коробкой с проводами, в которой, по его словам, было взрывное устройство. Он закрыл в комнате трех сотрудниц и угрожал подорвать всех. Захватчик требовал приезда начальника полиции города, спецподразделения КОРД и журналистов.

В течение пяти минут на место прибыла полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, спасатели и другие службы. Была организована работа следственно-оперативной группы, переговорщиков, КОРДа, роты спецназначения, взрывотехников и кинологов.

С мужчиной начали переговоры двое сотрудников полиции и КОРДа, которые предложили обменять двух женщин на себя. Но захватчик отказался, вел себя агрессивно и выдвинул новые условия - позвонить в город Торецк, где он жил раньше. После этого было решено задерживать злоумышленника.

30-летний мужчина из Торецка был задержан и обезврежен, а заложницы освобождены. Нож и подозрительную коробку изъяли. В ней не обнаружили взрывоопасных предметов.

Напомним, в ноябре Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу "луцкого террориста" Максима Кривоша (Плохого). Он в июле захватил автобус с пассажирами в центре города.