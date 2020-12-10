У Маріуполі чоловік захопив заручників у банку і погрожував підірвати будівлю

У Маріуполі чоловік захопив відділення банку. Він погрожував підірвати будівлю і вимагав приїхати журналістів і керівництво поліції міста.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, зловмисник зайшов у відділення банку в Лівобережному районі Маріуполя з коробкою з проводами, в якій, за його словами, був вибуховий пристрій. Він зачинив у кімнаті трьох співробітниць і погрожував підірвати всіх. Загарбник вимагав приїзду начальника поліції міста, спецпідрозділу КОРД і журналістів.

Протягом п'яти хвилин на місце прибула поліція на чолі з начальником обласного главку Миколою Семенишиним, рятувальники та інші служби. Була організована робота слідчо-оперативної групи, переговірників, КОРДу, роти спецпризначення, вибухотехніків і кінологів.

З чоловіком почали переговори двоє співробітників поліції і КОРДу, які запропонували обміняти двох жінок на себе. Але загарбник відмовився, вів себе агресивно і висунув нові умови - зателефонувати у місто Торецьк, де він жив раніше. Після цього було вирішено затримувати зловмисника.

30-річний чоловік з Торецка був затриманий і знешкоджений, а заручниці звільнені. Ніж і підозрілу коробку вилучили. В ній не виявили вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, в листопаді Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню "луцького терориста" Максима Кривоша (Плохого). Він у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста.