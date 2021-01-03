Во Львовской области BMW столкнулся с микроавтобусом: почти десяток пострадавших

Во Львовской области 2 января автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



Указано, что ДТП случилось 2 января около 23:00 в Пустомытовском районе на трассе Киев - Чоп.

"Водитель ВMW, 26-летний местный житель, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Sprinter, которым управлял 36-летний житель Луцка", - рассказали в полиции.



В результате аварии пострадали восемь пассажиров микроавтобуса и водитель BMW. Среди пострадавших - четверо несовершеннолетних.

Отмечается, что 17-летняя пассажирка Mercedes Sprinter и водитель легкового авто госпитализированы.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в конце декабря правоохранители начали расследование автомобильной аварии возле ресторана McDonald's в Одессе. Водитель автомобиля Nissan, который въехал в террасу, говорит, что ему стало плохо.

Как писало РБК-Украина, на проспекте Шевченко в Одессе автомобиль Nissan въехал в террасу ресторана McDonald's. В больницу попали водитель авто и посетительница заведения, которую госпитализировали в бессознательном состоянии.