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В Луганской области подорвалась на взрывном устройстве пожарная машина

Автор: Анастасия Рокитна

В Луганской области во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. В результате три человека получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Это произошло возле села Болотенное Станично-Луганского района. В результате взрыва травмирован водитель пожарной машины, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.

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Напомним, ранее сообщалось, что боевики увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что пять местных жителей получили ранения с начала перемирия на Донбассе.

В ООС сообщали, что за два месяца перемирия боевики ни разу не применили тяжелое вооружение.

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