ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара

Новина українською → Луганская область, Вторник 06 октября 2020 21:36
В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара Фото: ликвидация пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

Спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара в Луганской области. Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.

В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.

Напомним, в результате пожаров погибли 11 человек: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливаются. Также 19 человек пострадали.

Всего к тушению привлечены более 1300 человек и 284 единиц техники.

Ранее сообщалось, что с 5 октября возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезду-выезда "Станица Луганская". Ранее КПВВ закрыли из-за пожара.

Кроме того, полиция установила четыре вероятных источника возгорания в Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Луганск пожар
NEWS
В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара
РБК-Украинаинформационное агентство В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара
DAILY
Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину