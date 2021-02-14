На левом берегу Киева произошел порыв на водопроводе: где ограничено движение
На левом берегу Киева произошел прорыв водопровода. Движение автомобилей и трамваев ограничено на улицах Гната Хоткевича и Попудренко.
Отмечается, что авария произошла на улице Попудренко, 52.
В связи с этим подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича.
"На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 февраля в Киеве на улице Петропавловской,12 провалился асфальт на дороге. Причиной происшествия стало авария на самотечном коллекторе.
Кроме того, киевский суд отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. КГГА уже заявила, что будет обжаловать это решение. Проспект пока сохраняет нынешнее название, поскольку решение суда не вступило в законную силу. Окружной административный суд Киева решил, что местная власть незаконно переименовала улицу.