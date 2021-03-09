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В Кропивницком произошел взрыв в квартире, пострадали двое людей

Автор: Инна Собора

В городе Кропивницкий вечером произошел взрыв в квартире девятиэтажки по улице Юрия Коваленко. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о взрыве поступила спасателям 9 марта в 19:52. Взрыв произошел в однокомнатной квартире на втором этаже.

На место происшествия прибыли спасатели. В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 кв м, в 20:40 - ликвидирован.

В результате взрыва пострадало двое человек, их госпитализировали в больницу. Еще семь граждан эвакуированы.

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, ранее в Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.

РБК-Украина писало, что в конце февраля в Черновцах произошел пожар в больнице, которая принимает больных на коронавирус.

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Новости Украины Кропивницкийпожар
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