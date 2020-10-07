UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На КПВВ "Ягодин-Дорогуск" возможно замедление пропуска автомобилей

Автор: Анастасия Рокитна

Пограничники предупредили о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что до 20 ноября 2020 года в пункте пропуска "Дорогуск" будут проводиться ремонтные работы.

"Поэтому будет возникать необходимость вывода из эксплуатации автомобильных весов динамического взвешивания на полосе движения "TIR", также возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска "Выступовичи" на украинском-белорусской границе, была очередь из нескольких сотен транспортных средств.

Напомним, Украина закрывала пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Отметим, Молдова официально сообщила о временном ограничении движения транспортных средств в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Также РБК-Украина писало, что на границе Украины и Венгрии застряли 12 автобусов с 600 гражданами Молдовы, которые ехали в Прагу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КПВВ