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Количество жертв пожара в отеле в Одессе возросло

Новина українською → Воскресенье 17 января 2021 23:38
Количество жертв пожара в отеле в Одессе возросло Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Количество жертв пожара в отеле в Одессе, который продолжают тушить спасатели, возросло. Уже известно о двух погибших.

Об этом сообщает "Думская".

"В полиции сообщили, что при пожаре погибли два человека", - пишет издание.

Сначала сообщалось об одном погибшем. Также в результате пострадали минимум два человека.

Напомним, вечером 17 января в Одессе по улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Причиной пожара, предположительно, стало возгорание проводки.

По состоянию на 22:05, пожар локализован на площади 1 тысяча 200 квадратных метров. Всех жильцов дома вывели на свежий воздух.

Продолжается ликвидация.

Ранее в Ивано-Франковской области горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа "Салют Буковель". Спасатели эвакуировали 25 туристов.

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