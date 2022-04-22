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В Киевской области спасатели ликвидировали возгорание церкви

Фото: Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Гостомеле (mitropolia.kiev.ua)
Автор: Антон Федорцив

Чрезвычайники Киевской области отчитались о ликвидации пожара в одной из церквей Гостомеля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГСЧС в Facebook.

Спасатели справились с пожаром за полтора часа. Сообщение о возгорании поступило в обед.

"22 апреля в 12:29 в пгт Гостомель, Бучанского района, в здании церкви Покрова Пресвятой Богородицы (УПЦ МП) в куполе возникло возгорание. В 13:15 пожар локализован на площади 10 кв. м, в 14:00 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

Происшествие обошлось без жертв. ГСЧС задействовала на объекте 14 бойцов и 4 единицы техники.

Напомним, что правоохранители обнаружили 1084 убитых мирных жителей Киевской области.

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ГостомельКиевская областьГСЧСУПЦ МП