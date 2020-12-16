В Киеве загорелось здание, двое погибших

В Киеве в Святошинском районе возник пожар в ночь на 16 декабря. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере двое людей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Возгорание возникло в здании на улице Академика Палладина.

"На месте работают многочисленные силы ГСЧС Украины. Предварительно, двое погибших - двое мужчин. Информация будет устанавливаться полицией, которая уже на месте", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (Киев Оперативный)

Напомним, 14 декабря, в Харькове в девятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате события погибли двое людей.

РБК-Украина писало, что 13 декабря, загорелась крыша Киевского витаминного завода, что расположен на улице Копиловской, 38.

Также на днях в центре Полтавы почти 9 часов горело историческое здание. Пожаром уничтожено три заведения, на месте обнаружили труп мужчины.