В Киеве сошел с рельсов экспресс в "Борисполь", УЗ расследует инцидент

Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов. "Укрзализныця" начала расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Сегодня в 11:53 на станции Дарница во время движения поезда произошло восхождение первой и второй колесной пары дизель-поезда. В результате происшествия никто не пострадал.

УЗ пообещала установить причины в кратчайшие сроки.

Напомним, на юге Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, который направлялся в Мадрид. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Авария была связана с последствиями ливня, который накрыл северную часть провинции Малага.

Также в августе в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, вероятно из-за штормовой погоды. В результате три человека погибли и шестеро получили ранения.

Также в столице Турции Анкаре на железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение грузовых поездов. Тогда погибли два человека.