ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве сообщили о заминировании центральной станции метро

Новина українською → Киев, Вторник 24 ноября 2020 14:25
В Киеве сообщили о заминировании центральной станции метро Фото: метро (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Крещатик". Неизвестный оставил сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

Три дня назад сообщали о минировании этой же станции метро. Эту информацию проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили. Станцию открыли для пассажиров.

Также на прошлой недели "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации. Из помещений эвакуировали 1350 человек. После прибытия полицейских и сотрудников профильных служб здание проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия метро минирование
NEWS
Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
DAILY
Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса