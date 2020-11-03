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В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ на Майдане Независимости, людей эвакуируют

Автор: Анастасия Рокитна, Андрей Козловский

В Киеве сообщили о заминировании торгового центра "Глобус". Сейчас проходит массовая эвакуация.

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Об этом сообщили РБК-Украина в полиции.

В полиции отметили, что информация проверяется и уже работают кинологи и следственно-оперативная группа.

"Да, подтверждаем", - ответили РБК-Украина на вопрос о том, проверяют ли ТРЦ на наличие бомбы.

Напомним, вчера в центре Киева мужчина угрожал взорвать заведение общественного питания "Вареничная Катюша". Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения, его задержали.

Также в Киеве сообщили о минировании моста Патона. Движение по мосту было ограничено. Позже полиция задержала "минера".

В начале месяца в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины. Он требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

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