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В Киеве сообщили о минировании моста Патона

Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве сообщили о минировании моста Патона. Из-за этого движение по мосту временно ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции.

"Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве реставрация моста Патона продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

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Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост лишь один раз, в 2004 году, когда с него демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.

В 11:36 в Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение по мосту возобновили.

Ранее РБК-Украина писало, что на мосту Патона запретили проезд грузовиков.

Также сообщалось, что в Запорожье эвакуировали пассажиров самолета из-за угрозы минирования.

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