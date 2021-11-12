В Киеве снова сбой в работе транспорта. Введено оперативное положение - движение транспорта без соблюдения расписания.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".
Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект С. Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.
Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, проспекте Романа Шухевича, Северном мосту, Броварском проспекте.