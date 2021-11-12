UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве снова сбой в работе транспорта. Введено оперативное положение

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве снова сбой в работе транспорта. Введено оперативное положение - движение транспорта без соблюдения расписания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".

Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект С. Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Пробки в Киеве

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, проспекте Романа Шухевича, Северном мосту, Броварском проспекте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев