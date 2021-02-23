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В Киеве произошел серьезный пожар: горит здание на ДВРЗ

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня вечером произошел серьезный пожар в районе ДВРЗ. Горит крыша здания.

Об этом сообщила страница "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся крыша здания горит.

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.

О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет.

Напомним, сегодня в Техасе произошел сильный взрыв на железной дороге. Взрыв произошел после столкновения грузовика с поездом, который вез нефтепродукты.

Также РБК-Украина писало о пожаре в одноэтажном доме в Днепре. В результате пожара погибли 3 человека.

Кроме того, недавно в Одессе горел роддом. Спасатели эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.

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Новости Украины КиевпожарДВРЗ
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