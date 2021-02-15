В Киеве проходит спецоперация для задержания банды наркоторговцев

Сегодня оперативники и бойцы спецподразделений столичной полиции получили информацию, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории Киева.

"В настоящее время проводится специальная полицейская операция для задержания участников преступной группировки... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.

Правоохранители не раскрывают деталей спецоперации, но обещают в ближайшее время предоставить больше информации о ней.

"Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - сказали в МВД.