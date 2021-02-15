UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве проходит спецоперация для задержания банды наркоторговцев

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сейчас идет спецоперация по задержанию этнической банды наркоторговцев. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Популярные новости
На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано (новость исправлена) 11 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
На Куреневке в Киеве провалился асфальт, движение перекрыто 11 февраля 2021
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший 12 февраля 2021
Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды 10 февраля 2021
Боевики три раза обстреляли украинские позиции, силы ООС открывали ответный огонь 10 февраля 2021
Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем 11 февраля 2021
Непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине 13 февраля 2021
В Мукачево произошла стрельба посреди улицы, есть пострадавший 13 февраля 2021

Сегодня оперативники и бойцы спецподразделений столичной полиции получили информацию, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории Киева.

"В настоящее время проводится специальная полицейская операция для задержания участников преступной группировки... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.

Правоохранители не раскрывают деталей спецоперации, но обещают в ближайшее время предоставить больше информации о ней.

"Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - сказали в МВД.

Напомним, недавно в Киеве патрульные остановили автомобиль и обнаружили в нем 20 килограммов наркотиков. Водитель предлагал полицейским взятку, чтобы откупиться.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области банда наладила наркотрафик в исправительную колонию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины наркотикиБандаЗадержаниеспецоперацияКиев
Читайте также
В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший
В центре Киеве нашли оружие и гранаты. Полиция "пригласила" в участок более 100 человек
Прогноз погоды