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В Киеве в парке Дружбы народов начался масштабный пожар

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 12:46
В Киеве в парке Дружбы народов начался масштабный пожар Фото: спасатели (РБК Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в парке "Дружбы народов", начался масштабный пожар: горят деревянные строения одного из комплексов.

Об этом РБК Украине сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что горит парк "Муромец". Площадь огня 100 кв. метров. Пострадавших нет.

"Скорее всего, горит кафе. Загорелась одноэтажное здание на территории парка", - сообщили в ГСЧС.

Видео: Киев Оперативный

На видео можно увидеть, как большие столбы черного дыма идут со стороны парка и укрывают прилегающую дорогу. На некоторых участках даже ограничена видимость для водителей.

Напомним, на выходных в Киеве выгорела часть дома в ЖК Венеция, в микрорайоне Теремки-2. Огонь полностью уничтожил квартиру, в которой произошел пожар, а также общий коридор. Пожар не удавалось долго потушить, поскольку спасатели не могли прорваться к дому из-за припаркованных авто. Владелец квартиры получил ожоги рук, а пятилетнюю девочку госпитализировали с подозрением на отравление дымом.

7 февраля в Киеве произошел пожар в кафе "Бистро". Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франка, 27/31.

Ранее в Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан". В результате взрыва никто не пострадал, только было повреждено помещение заведения.

Также РБК Украина сообщало, что по делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным следствия, они тушили пожары только "на бумаге".

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