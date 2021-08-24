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В Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве во время парада ко Дню Независимости Украины один из зрителей совершил самосожжение. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева

"Да, произошло такое событие. Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили", - отметила пресс-служба полиции Киева.

Известно, что мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы самосожжения пока неизвестны. Полиция предоставит квалификацию поступку после проведения проверки.

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КиевДень независимости Украины