ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 14:01
В Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости Фото: в Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве во время парада ко Дню Независимости Украины один из зрителей совершил самосожжение. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева

"Да, произошло такое событие. Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили", - отметила пресс-служба полиции Киева.

Известно, что мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы самосожжения пока неизвестны. Полиция предоставит квалификацию поступку после проведения проверки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев День независимости Украины
NEWS
В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости
В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза