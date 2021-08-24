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У Києві чоловік вчинив самоспалення під час параду до Дня Незалежності

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 14:01
У Києві чоловік вчинив самоспалення під час параду до Дня Незалежності Фото: у Києві чоловік вчинив самоспалення під час параду до Дня Незалежності (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві під час параду до Дня Незалежності України один із глядачів вчинив самоспалення. Чоловіку надали медичну допомогу та госпіталізували.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва

"Так, відбулася така подія. Чоловік 1995 року народження облив себе речовиною та підпалив. Поліцейські, які перебували поряд, швидко його загасили", - відзначала пресслужба поліції Києва.

Відомо, що чоловікові негайно надали медичну допомогу та госпіталізували. Мотиви самоспалення наразі невідомі. Поліція надасть кваліфікацію вчинку після проведення перевірки.

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