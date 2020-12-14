В Киеве из-за минирования эвакуировали деловой центр "Лагода"
В Киеве сегодня, 14 декабря, заминировали деловой центр "Лагода". После анонимного сообщения о минировании здание эвакуировали.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Сотрудники компаний, которые находятся в деловом центре, получили сообщение, что телеканал "NewsOne" заминировали. В связи с этим всех просят покинуть здание делового центра.
О минировании сообщил и сам телеканал на своем сайте.
"Поступил анонимный звонок о минировании", - заявили в телеканале.
РБК-Украина пыталось получить информацию от правоохранителей, но по состоянию на публикацию новости, в Соломенском отделе полиции не ответили агентству.
Напомним, в субботу, 12 декабря, в Киеве проверяли информацию о минировании торгового центра "Ривер молл". Из-за минирования заведение пришлось эвакуировать.
Кроме того, в конце ноября неизвестный сообщал о минировании станции метро "Крещатик".