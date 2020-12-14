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В Киеве из-за минирования эвакуировали деловой центр "Лагода"

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 17:32
В Киеве из-за минирования эвакуировали деловой центр "Лагода" Фото: взрывотехническая служба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 14 декабря, заминировали деловой центр "Лагода". После анонимного сообщения о минировании здание эвакуировали.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сотрудники компаний, которые находятся в деловом центре, получили сообщение, что телеканал "NewsOne" заминировали. В связи с этим всех просят покинуть здание делового центра.

О минировании сообщил и сам телеканал на своем сайте.

"Поступил анонимный звонок о минировании", - заявили в телеканале.

РБК-Украина пыталось получить информацию от правоохранителей, но по состоянию на публикацию новости, в Соломенском отделе полиции не ответили агентству.

Напомним, в субботу, 12 декабря, в Киеве проверяли информацию о минировании торгового центра "Ривер молл". Из-за минирования заведение пришлось эвакуировать.

Кроме того, в конце ноября неизвестный сообщал о минировании станции метро "Крещатик".

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