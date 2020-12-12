В Киеве эвакуировали ТРЦ "Ривер молл" из-за сообщения о минировании
В Киеве эвакуировали людей из торгово-развлекательного центра "Ривер молл". На его электронную почту пришло сообщение о минировании.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Отмечается, что на месте ожидали взрыво-техническую службу.
На момент публикации новости корреспонденту РБК-Украина не удалось получить информацию об инциденте в Дарницком райотделе полиции.
На електрону адресу ТРЦ РіверМол надійшов лист про те, що торговий центр заміновано. Зараз терміново проводиться евакуація. На місці чекають вибухо-технічну службу.Posted by Киев Оперативный on Saturday, December 12, 2020
В сообщении на странице самого торгового центра сказано о закрытии заведения с 18:30 "по техническим причинам".
Обновлено (20:48): ТРЦ "Ривер молл" в Facebook сообщил о возобновлении работы.
Напомним, в конце ноября поступало сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Информацию проверили и взрывоопасных устройств не обнаружили.
Ранее сообщалось, что Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.