В Киеве эвакуировали ТРЦ "Ривер молл" из-за сообщения о минировании

В Киеве эвакуировали людей из торгово-развлекательного центра "Ривер молл". На его электронную почту пришло сообщение о минировании.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что на месте ожидали взрыво-техническую службу.

На момент публикации новости корреспонденту РБК-Украина не удалось получить информацию об инциденте в Дарницком райотделе полиции.

На електрону адресу ТРЦ РіверМол надійшов лист про те, що торговий центр заміновано. Зараз терміново проводиться евакуація. На місці чекають вибухо-технічну службу. Posted by Киев Оперативный on Saturday, December 12, 2020

В сообщении на странице самого торгового центра сказано о закрытии заведения с 18:30 "по техническим причинам".

Обновлено (20:48): ТРЦ "Ривер молл" в Facebook сообщил о возобновлении работы.

Напомним, в конце ноября поступало сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Информацию проверили и взрывоопасных устройств не обнаружили.

Ранее сообщалось, что Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.