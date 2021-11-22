В Киеве горит многоэтажка. Людей массово эвакуируют

В Киеве горит шестнадцатиэтажный жилой дом. Проходит массовая эвакуация людей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Пожар произошел в Святошинском районе по проспекту Победы, 67А в шестнадцатиэтажном жилом доме.
Произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Проводится тушение пожара и эвакуация жильцов. Спасатели из лифтовой кабины освободили 5 человек.
К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.