В Киеве эвакуировали ЦУМ из-за сообщения о минировании

В Киеве сегодня, 20 ноября, эвакуировали ЦУМ. Полиция получила анонимное сообщение о минировании.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Сейчас правоохранители проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.

"На линию 102 поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, проводится проверка", - заявили в полиции.

Напомним, вчера правоохранители проверяли сообщение о минировании сервисного центра МВД в Харькове. На время проверки из здания пришлось всех эвакуировать.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве эвакуировали Киевскую городскую государственную администрацию из-за сообщения о минировании.

Кроме того, в Киеве задержали гражданина США, который анонимно сообщил о ложном минировании здания ГБР. Американцу теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

Добавим, парламент хочет усилить ответственность за ложное сообщение о минировании. Депутаты предлагают предусмотреть конфискацию имущества нарушителей.