Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан
В Госпотребслужбе считают, что Киев может последним выйти из эпидемии коронавируса. Причина в том, что он является городом-мегаполисом.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, в городе большое количество организованных коллективов, перекресток транспортных сетей.
"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", - сказал он.
Напомним, в Киеве антирекорд по коронавирусу, впервые более 600 новых случаев.
Отметим, что в Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю.
Кроме того, накануне Минобразования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине.
Кроме того, недавно Минобразования обновило требования к дистанционному обучению в Украине.