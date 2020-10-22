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Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 10:50
Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

В Госпотребслужбе считают, что Киев может последним выйти из эпидемии коронавируса. Причина в том, что он является городом-мегаполисом.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в городе большое количество организованных коллективов, перекресток транспортных сетей.

"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", - сказал он.

Напомним, в Киеве антирекорд по коронавирусу, впервые более 600 новых случаев.

Отметим, что в Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю.

Кроме того, накануне Минобразования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине.

Кроме того, недавно Минобразования обновило требования к дистанционному обучению в Украине.

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