В Кении выявили 16 новых видов коронавируса. В других частях мира их не было

Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса. Они имеют уникальный характер и пока еще не встречались в других частях мира.

Об этом сообщает East African.

В частности, новые виды COVID выявили в округе Таита в конце минувшего года, они отличаются генетически от разновидностей коронавирусов из Британии и ЮАР.

"Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного", - заявил один из участников исследований Чарльз Аготи.

В связи с новыми штаммами коронавируса возросло число инфицированных, сообщают исследователи.

Нынешние выводы относительно указанных новых штаммов носят предварительный характер в связи с тем, что кенийские специалисты продолжают работать над раскрытием их полного генома. К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса.

Ранее сообщалось, что нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

Однако, мутировавший вариант COVID может заменить другие в Европе и части Азии.