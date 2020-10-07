UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Катастрофа АН-26: следствие выявило грубые нарушения

Автор: РБК-Украина

Следствие по делу о катастрофе АН-26 под Чугуевом Харьковской области выявило грубые нарушения в организации полетов и исполнении полетных заданий. Кроме того, установлена причина нештатной работы левого двигателя.

Самые читаемые новости

Об этом в Facebook сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, на сегодня по результатам расшифровки самописцев полностью восстановили трагический полет. Также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

"Установлена ​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - добавил Уруский.

Напомним, ранее он сообщил, что компенсации семьям жертв катастрофы АН-26 начнут выплачивать после 15 октября.

Также сообщалось, что главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос по делу о крушении самолета.

Катастрофа произошла 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве. При заходе на посадку разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжил только один из них.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины катастрофанарушенияАН-26