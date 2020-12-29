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В Карпатах шторм, туристам рекомендуют воздержаться от походов

Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели сообщают о шторме на горе Поп Иван Черногорский. Туристам настоятельно рекомендуют отказаться от похода на высокогорье.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщается, на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед). Температура воздуха составляет -5.

"Настоятельно рекомендуем воздержаться от похода на высокогорье", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине прогнозировали ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о шквальном ветре и тумане в большинстве областях.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в нескольких западных, центральных и северных областях будет идти дождь. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -1 до +13 тепла, однако ночью в северо-восточных регионах ожидаются заморозки.

Также сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями.

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