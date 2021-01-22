Изъяли нож и похожий на пистолет предмет: возле Рады задержали вооруженного мужчину

У здания Верховной рады задержали вооруженного мужчину. У него изъяли нож и похожий на пистолет предмет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

"Задержали мужчину, у которого при себе обнаружили оружие. Сейчас работает следственно-оперативная группа, ждем информации. Изъяли у мужчины предмет, похожий на пистолет, и нож", - отметила пресс-офицер.

При этом журналист Иван Жеведь в своем Facebook сообщил, что мужчину задержали на улице Садовой возле комитетов парламента.

Он также опубликовал фото задержанного. На фотографиях видно, что руки мужчины в пальто скованы наручниками.

Напомним, на следующей неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году. Парламентарии намерены заслушать доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по тарифам и рассмотреть ряд законопроектов.

Также в пятницу состоится закрытие четвертой сессии ВР.

В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" писало, что одним из первых в новом году Верховная рада будет рассматривать закон о референдуме.