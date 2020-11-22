В Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня

В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо произошли сильные ливни. В результате в городе Мелисса рухнул автомобильный мост.

Об этом сообщает ANSA.

В результате обрушения моста никто не пострадал. Из-за ливня Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги, перекрыто движение транспорта.

Железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, только около 9:40 поезда начали ходить регулярно.

Кроме того, на Липарских островах семь островов архипелага от вчера не имеют связи с материком из-за сильных порывов ветра.

Напомним, ранее на юге и в центре Италии наблюдались экстремальные погодные условия, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

Тогда в регионе Венето сильно пострадали районы Виченца и Беллуно. А горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо в Беллуно пострадал от оползней из-за сильного ветра и проливного дождя.

РБК-Украина писало, что в Индии в результате наводнения в штате Одиши погибли 17 человек, также непогода повредила 10 382 дома.